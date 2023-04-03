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Роджерс може очолити Тоттенгем

Екстренер Лестера може очолити Тоттенгем
Сьогодні 12:25 222 0
Роджерс може очолити Тоттенгем
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Роджерс, #Тоттенгем

Джерело - tribuna.com.

Звільнений з Лестера Брендан Роджерс може стати головним тренером Тоттенгема.

Про це повідомляє Football Insider.

Основним кандидатом лондонців є Юліан Нагельсманн, але, можливо, з ним не вдасться домовитися, бо після відставки Грема Поттера він може очолити Челсі.

Тому варіант з Роджерсом вважається більш ймовірним. До того ж Тоттенгему тепер не прийдеться платити Лестеру за дострокове розірвання контракту з 50-річним спеціалістом.

Робота північноірландського коуча подобається президенту лондонського клубу Деніелу Леві. Він хотів запросити його в команду ще у 2012 році, коли він тренував Свонсі.

Очікується, що сторони невдовзі проведуть переговори.

Раніше повідомлялося, що Нагельсманн розглядається керівництвом лондонського Тоттенгема на вакантну посаду наставника після звільнення італійця Антоніо Конте.

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