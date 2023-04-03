Екстренер Лестера може очолити Тоттенгем

Звільнений з Лестера Брендан Роджерс може стати головним тренером Тоттенгема.

Про це повідомляє Football Insider.

Основним кандидатом лондонців є Юліан Нагельсманн, але, можливо, з ним не вдасться домовитися, бо після відставки Грема Поттера він може очолити Челсі.

Тому варіант з Роджерсом вважається більш ймовірним. До того ж Тоттенгему тепер не прийдеться платити Лестеру за дострокове розірвання контракту з 50-річним спеціалістом.

Робота північноірландського коуча подобається президенту лондонського клубу Деніелу Леві. Він хотів запросити його в команду ще у 2012 році, коли він тренував Свонсі.

Очікується, що сторони невдовзі проведуть переговори.

Раніше повідомлялося, що Нагельсманн розглядається керівництвом лондонського Тоттенгема на вакантну посаду наставника після звільнення італійця Антоніо Конте.