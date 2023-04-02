Лестер звільнив головного тренера

Джерело - Tribuna.com.
Лестер припинив співпрацю з головним тренером команди Бренданом Роджерсом за взаємною згодою.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Його асистент Кріс Дейвіс та фітнес-тренер Глен Дрісколл також залишили команду.
Готувати команду до наступного матчу будуть Адам Седлер та Майк Стоуелл.
50-річний північноірландець очолив Лестер в лютому 2019 року, контракт з ним був розрахований до літа 2025-го року.
Під керівництвом Роджерса Лестер виграв Кубок та Суперкубок Англії, грав у півфіналі Ліги конференцій та здобув два з трьох найвищі результати клубу в АПЛ.
На чолі з Роджерсом Лестер провів 204 матчі: 96 перемог, 37 нічиїх та 71 поразка з загальним рахунком 362:271.
Після 28 зіграних матчів Лестер йде в зоні вильоту АПЛ - 18-е місце. В останніх 6 матчах турніру команда набрала 1 очко.
Нагадаємо, що вчора Лестер поступився команді Крістал Пелес (1:2).