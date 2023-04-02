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Лестер звільнив головного тренера

Контракт з тренером був розрахований до літа 2025-го року
Сьогодні 16:43 177 0
Лестер звільнив головного тренера
#Лестер

Джерело - Tribuna.com.

Лестер припинив співпрацю з головним тренером команди Бренданом Роджерсом за взаємною згодою.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Його асистент Кріс Дейвіс та фітнес-тренер Глен Дрісколл також залишили команду.

Готувати команду до наступного матчу будуть Адам Седлер та Майк Стоуелл.

50-річний північноірландець очолив Лестер в лютому 2019 року, контракт з ним був розрахований до літа 2025-го року.

Під керівництвом Роджерса Лестер виграв Кубок та Суперкубок Англії, грав у півфіналі Ліги конференцій та здобув два з трьох найвищі результати клубу в АПЛ.

На чолі з Роджерсом Лестер провів 204 матчі: 96 перемог, 37 нічиїх та 71 поразка з загальним рахунком 362:271.

Після 28 зіграних матчів Лестер йде в зоні вильоту АПЛ - 18-е місце. В останніх 6 матчах турніру команда набрала 1 очко.

Нагадаємо, що вчора Лестер поступився команді Крістал Пелес (1:2).

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