Стерлінг відновив тренування з Челсі

Вінгер Челсі Рахім Стерлінг відновив тренування з командою.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Стерлінг пропустив останні два матчі Челсі через травму підколінного сухожилля. З цієї ж причини він не зіграв за збірну Англії в матчах відбору на Євро-2024 проти Італії (2:1) та України (2:0).

У нинішньому сезоні на рахунку Стерлінга 7 голів і 3 асисти в 27 матчах за Челсі у всіх турнірах.

Нагадаємо, хавбек Н'Голо Канте веде переговори з Челсі про новий контракт.