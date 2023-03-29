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Стерлінг відновив тренування з Челсі

Сьогодні 17:10 56 0
Стерлінг відновив тренування з Челсі
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Челсі, #Рахім Стерлінг

Джерело - chelseafc.com.

Вінгер Челсі Рахім Стерлінг відновив тренування з командою.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Стерлінг пропустив останні два матчі Челсі через травму підколінного сухожилля. З цієї ж причини він не зіграв за збірну Англії в матчах відбору на Євро-2024 проти Італії (2:1) та України (2:0).

У нинішньому сезоні на рахунку Стерлінга 7 голів і 3 асисти в 27 матчах за Челсі у всіх турнірах.

Нагадаємо, хавбек Н'Голо Канте веде переговори з Челсі про новий контракт.

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