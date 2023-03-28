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Саррі визнаний найкращим тренером місяця в Серії А

Сьогодні 16:40 48 0
Саррі визнаний найкращим тренером місяця в Серії А
#Мауріціо Саррі

Джерело - Tribuna.com.

Головний тренер Лаціо Мауріціо Саррі отримав нагороду найкращому тренеру Серії А в березні.

Про це повідомляє пресслужба Серії А.

Нагородження 64-річного Саррі відбудеться перед матчем між Лаціо та Ювентусом в Римі 8 квітня.

Найкращого тренера місяця обирало журі з редакторів спортивних видань, які оцінювали тренерів на основі техніко-спортивних критеріїв, якості гри, поведінки під час матчів та дотримання принципів фейр-плей.

Нагадаємо Лаціо готовий продати Антоніо влітку.

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