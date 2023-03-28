Саррі визнаний найкращим тренером місяця в Серії А

Джерело - Tribuna.com.
Головний тренер Лаціо Мауріціо Саррі отримав нагороду найкращому тренеру Серії А в березні.
Про це повідомляє пресслужба Серії А.
Нагородження 64-річного Саррі відбудеться перед матчем між Лаціо та Ювентусом в Римі 8 квітня.
Найкращого тренера місяця обирало журі з редакторів спортивних видань, які оцінювали тренерів на основі техніко-спортивних критеріїв, якості гри, поведінки під час матчів та дотримання принципів фейр-плей.
Нагадаємо Лаціо готовий продати Антоніо влітку.