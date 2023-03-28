Паредес та Дракслер повернуться у ПСЖ

Джерело - tribuna.com.
Півзахисники Леандро Паредес та Юліан Дракслер не залишаться у командах, за які виступають на правах оренди та влітку повернуться у ПСЖ, якому належать.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Бенфіка, за яку грає Дракслер, не планує викупати німця у парижан. На рахунку півзахисника 2 голи у 18 матчах поточного сезону.
Ювентус своєю чергою не планує платити 22 млн євро за Паредеса. Аргентинець у цьому сезоні віддав 1 асист у 24 іграх.
Нагадаємо, ПСЖ може підписати захисника Наполі.