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Паредес та Дракслер повернуться у ПСЖ

Сьогодні 13:10 136 0
Гравці продовжать свою кар'єру у паризькому клубі
Паредес та Дракслер повернуться у ПСЖ
Фото - gettyimages
#Юліан Дракслер, #Паредес, #ПСЖ

Джерело - tribuna.com.

Півзахисники Леандро Паредес та Юліан Дракслер не залишаться у командах, за які виступають на правах оренди та влітку повернуться у ПСЖ, якому належать.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Бенфіка, за яку грає Дракслер, не планує викупати німця у парижан. На рахунку півзахисника 2 голи у 18 матчах поточного сезону.

Ювентус своєю чергою не планує платити 22 млн євро за Паредеса. Аргентинець у цьому сезоні віддав 1 асист у 24 іграх.

Нагадаємо, ПСЖ може підписати захисника Наполі.

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