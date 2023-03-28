Паредес та Дракслер повернуться у ПСЖ

Гравці продовжать свою кар'єру у паризькому клубі

Півзахисники Леандро Паредес та Юліан Дракслер не залишаться у командах, за які виступають на правах оренди та влітку повернуться у ПСЖ, якому належать.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Бенфіка, за яку грає Дракслер, не планує викупати німця у парижан. На рахунку півзахисника 2 голи у 18 матчах поточного сезону.

Ювентус своєю чергою не планує платити 22 млн євро за Паредеса. Аргентинець у цьому сезоні віддав 1 асист у 24 іграх.

Нагадаємо, ПСЖ може підписати захисника Наполі.