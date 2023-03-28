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ПСЖ може підписати захисника Наполі

Сьогодні 12:14 74 0
ПСЖ може підписати захисника
ПСЖ може підписати захисника Наполі
#Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Наполі, #ПСЖ, #Футбольні трансфери

Джерело - ua-football.com.

ПСЖ розглядає можливість підписати центрального захисника Наполі Кім Мін Чже.

Про це повідомляє footmercato.net.

Протягом перших двох тижнів трансферного вікна його контракт можна буде викупити за 52,3 млн євро. Таку суму відступних, що діє з 1 по 15 липня, сторони прописали при трансфері захисника з Фенербахче минулого літа. Тоді футболіст коштував неаполітанцям 18 млн євро.

Попри те, що італійський клуб у будь-якому випадку матиме вигоду, Де Лаурентіс не хотів би відпускати лідера оборони. Без опції викупу за корейського фулбека можна було б просити значно більше.

Портал Transfermarkt оцінює 26-річного захисника у 50 мільйонів євро.

Раніше Наполі назвав нову ціну на Осімхена.

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