Гравця Манчестер Юнайтед спіймали на ймовірному вживанні наркотиків

Захисник Манчестер Юнайтед вляпався у гучний скандал

Захисника Манчестер Юнайтед Брендона Вільямса спіймали за ймовірним вживанням так званого "звеселяючий газу" на пасажирському сидінні власної автівки Mercedes Brabus неподалік тренувальної бази клубу.

Про це повідомляє The Sun.

Мить, коли Брендон Вільямс вдихає щось з повітряної кульки в авто, потрапили в об'єктив фотокамери. Саме так вживається "звеселяючий газ" – сполука з хімічною формулою N2O, відома також як оксид азоту.

Цю речовину застосовують у медицині для короткочасного наркозу, а також в інших цілях. Людина, яка вжила "звеселяючий газ", відчуває почуття ейфорії, розслабленості та спокою. Оксид азоту може викликати запаморочення, порушення свідомості, напади сміху, спотворене сприйняття звуку і звукові галюцинації, головний біль.

Раніше фінський бізнесмен Томас Зілліакус заявив, що подав заявку на купівлю Манчестер Юнайтед.