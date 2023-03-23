Ексвласник ГІК подав заявку на купівлю Манчестер Юнайтед

9-річний підприємець хоче купити половину клубу АПЛ

Джерело - BBC.

Фінський бізнесмен Томас Зілліакус заявив, що подав заявку на купівлю Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє BBC.

69-річний підприємець хоче купити половину клубу АПЛ, а іншу, за його планом, придбають уболівальники, які будуть залучені до прийняття клубних рішень.

Нагадаємо, на купівлю МЮ також претендують британський мільярдер Джим Реткліфф та катарський шейх Джассім.

Американська інвестиційна компанія Elliott зробила пропозицію придбати міноритарний пакет акцій, незалежно від того, хто в кінцевому підсумку стане власником клубу.

Повідомлялося, що Глейзери повинні знизити вимоги щодо ціни на Манчестер Юнайтед.