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Суркіс планує змінити тренера Динамо влітку

Сьогодні 10:38 210 0
Андрій Шевченко не розглядається на цю посаду
Суркіс планує змінити тренера Динамо влітку
#Динамо Київ, #Мірча Луческу, #Ігор Суркіс, #ТаТоТаке

Джерело - Чемпіон.

Президент Динамо Ігор Суркіс влітку планує призначити нового головного тренера на наступний сезон.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Пошуки фахівця тривають вже зараз. У клубі намагаються остаточно визначитися з профайлом кандидатів – шукають "людину з європейським поглядом", яка вміє працювати з молоддю.

Андрій Шевченко не розглядається, а з  "динамівських сердець" може бути тільки Сергій Ребров.

  Актуально: У Динамо є готова заміна Луческу

Також зазначається, що у контракті чинного тренера Мірчі Луческу немає пункту про компенсацію.

Нагадаємо, Ребров може продовжити контракт з Аль-Айном.

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