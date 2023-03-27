Суркіс планує змінити тренера Динамо влітку

Джерело - Чемпіон.
Президент Динамо Ігор Суркіс влітку планує призначити нового головного тренера на наступний сезон.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
Пошуки фахівця тривають вже зараз. У клубі намагаються остаточно визначитися з профайлом кандидатів – шукають "людину з європейським поглядом", яка вміє працювати з молоддю.
Андрій Шевченко не розглядається, а з "динамівських сердець" може бути тільки Сергій Ребров.
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Також зазначається, що у контракті чинного тренера Мірчі Луческу немає пункту про компенсацію.
Нагадаємо, Ребров може продовжити контракт з Аль-Айном.