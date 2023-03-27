Суркіс планує змінити тренера Динамо влітку

Андрій Шевченко не розглядається на цю посаду

Джерело - Чемпіон.

Президент Динамо Ігор Суркіс влітку планує призначити нового головного тренера на наступний сезон.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Пошуки фахівця тривають вже зараз. У клубі намагаються остаточно визначитися з профайлом кандидатів – шукають "людину з європейським поглядом", яка вміє працювати з молоддю.

Андрій Шевченко не розглядається, а з "динамівських сердець" може бути тільки Сергій Ребров.

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Також зазначається, що у контракті чинного тренера Мірчі Луческу немає пункту про компенсацію.

Нагадаємо, Ребров може продовжити контракт з Аль-Айном.