У Динамо є готова заміна Луческу

Для Динамо прийшов час масштабної перебудови

Джерело - Sport Arena.

Для Динамо прийшов час масштабної перебудови. Якщо румунський фахівець та київський клуб вирішать призупинити співпрацю, у біло-синіх є кілька готових чи умовно готових варіантів на заміну Луческу.

Про це йдеться на Sport Arena.

На перший – натякнув телеграм-канал "Динамо Киев Inside", судячи з усього маячи на увазі легендарного кіпера київського клубу та збірної України Олександра Шовковського, який відносно недавно увійшов до тренерського штабу біло-синіх.

Втім, говорячи про Шовковського та віддаючи шану його заслугам, не можна оминути увагою й іншого екс-гравця киян, який хоча й не досяг таких успіхів як СаШо на футбольних полях, але вже давно працює в структурі клубу. Мова – про Ігоря Костюка. Тим більше, якщо поглянути на ситуації під трохи іншим кутом, можна побачити одну цікаву річ: Динамо поступово перетворюється саме "на його команду".

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Сьогодні у складі киян — 15 футболістів, які виступали в чемпіонаті України U19 та Юнацькій лізі УЄФА під керівництвом Костюка.

1998 рік народження — Дубінчак, Шапаренко

1999 рік народження — Попов

2000 рік народження — Сирота, Супряга

2001 рік народження — Моргун

2002 рік народження — Ванат, Вівчаренко, Нещерет

2003 рік народження — Боль, Волошин, Діалло, Дячук, Яцик

2004 рік народження — Царенко

Плюс, на зимових зборах Мірча Луческу давав шанс показати себе ще шести представникам команди U19 (трьом на той момент не виповнилося ще 18-ти років). Окремим рядком згадаємо Тимчика, Шепелєва та Лєднєва, які проходили становлення в команді Динамо U19, коли Костюк входив в тренерський штаб іспанських спеціалістів.

Наразі простіше назвати тих українських футболістів нинішнього складу Динамо, становлення яких на юнацькому рівні, зважаючи на їх вік, відбулося без участі Костюка: Андрієвський, Бойко, Бущан, Буяльський, Гармаш, Кабаєв, Караваєв, Сидорчук.

Результати

З цим у Костюка все гаразд. За п’ять сезонів Костюк разом із Динамо тричі виграв чемпіонат України U-19. Двічі – фінішував на другому місці. У Юнацькій лізі УЄФА Динамо із Костюком тричі виходило в плей-офф, перемагавши в тому числі Ювентус, Баварію, Барселону, Бенфіку, Андерлехт.

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Кількість випускників клубної системи, які працювали у команді Динамо U19 під началом Костюка і наразі перебувають в заявках клубів УПЛ, цього виросла до 23 футболістів в 11 клубах: Хондак (Верес), Кулаковський (Ворскла), Приходько (Кривбас), Кузик (Львів), Рязанцев (Металіст), Наумець (Металіст 1925), Бражко, Булеца, Кучерук (Зоря), Блізніченко, Козиренко, Мельничук (Інгулець), Велетень, Ісаєнко, Попов (Колос), Дмитрук, Мельник, Чуєв (Минай), Білошевський, Волошин, Михайленко, Скорко, Шулянський (Олександрія).

В заявках закордонних клубів наразі — ще дев’ять колишніх підопічних Костюка, згадаємо лише деяких – Забарний (Борнмут), Миколенко (Евертон), Цітаїшвілі (Лех). Зі згаданих вище футболістів шість гравців дебютували та грають у національній збірній України, один – у команді Грузії.