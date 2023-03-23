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Ребров може продовжити контракт з Аль-Айном - коментатор

Сьогодні 14:24 281 0
Роберто Моралес має сумніви щодо призначення Сергія Реброва тренером збірної України влітку.
Ребров може продовжити контракт з Аль-Айном - коментатор
#Моралес, #Сергій Ребров

Джерело - ukrfootball.ua.

Головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров може не очолити збірну України влітку.

Про це розповів коментатор Роберто Моралес у коментарі Український футбол.

"Ребров давав інтерв'ю і був дуже обережним. Але він не сказав, що точно після завершення контракту з Аль-Айном піде у збірну. Він сказав, що йому там дуже зручно працювати. Це історія про те, що він може продовжити контракт із Аль-Айном. Умови йому там запропонують найкращі.

Аль-Айн серйозно розраховує на Азійську лігу чемпіонів, яка стартує у серпні. Тому, якщо все у нього буде добре з результатами, Реброву можуть запропонувати новий контракт і він зможе вимагати дуже дорогого підсилення під Азійську лігу чемпіонів, яку так бажають багаті власники клубу. Тому питання, хто буде тренером збірної, дуже загадкове", – розповів Моралес.

Нагадаємо, легенда Динамо вже другий сезон очолює клуб з Об'єднаних Арабських Еміратів. Його угода розрахована до цього літа. Очікується, що тренер надалі очолить збірну України.

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