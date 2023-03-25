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Куман: Збірна Нідерландів грала надто наївно

Сьогодні 12:15 129 0
Рональд Куман прокоментував поразку 0:4 від Франції в матчі відбору на Євро-2024
Куман: Збірна Нідерландів грала надто наївно
#Рональд Куман

Джерело - uefa.com.

Головний тренер збірної Нідерландів Рональд Куман пояснив поразку від Франції у матчі відбору на Євро-2024.

Про це розповів сам нідерландський фахівець.

"Ми втратили м'яч за 20 метрів від воріт і були покарані класним суперником. Грали занадто наївно. Прикро, що багато гравців вибули через хворобу, але зараз не про це.

Ми безумовно зіграли не найкращим чином. Я звинувачую не тільки молодь, від ветеранів я теж чекав більшого", - відзначив Куман.

Раніше Франція розгромила Нідерланди.

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