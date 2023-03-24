Франція розгромила Нідерланди, Бельгія обіграла Швецію: результати матчів кваліфікації Євро-2024

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 1-го кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи з футболу-2024.
Група G
Болгарія - Чорногорія 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 70 Крствоич
Сербія - Литва 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 16 Тадич, 2:0 - 53 Влахович
Група F
Австрія - Азербайджан 4:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 28 Забітцер, 2:0 - 29 Грегорич, 3:0 - 50 Забітцер, 3:1 - 64 Махмудов, 4:1 - 69 Баумгартнер
Швеція - Бельгія 0:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 35 Лукаку, 0:2 - 49 Лукаку, 0:3 - 83 Лукаку
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Група B
Гібралтар - Греція 0:3 (0:2)
Голи: 0:1 - 11 Масурас, 0:2 - 45 Сіопіс, 0:3 - 58 Бакасетас
Франція - Нідерланди 4:0 (3:0)
Голи: 1:0 - 2 Грізманн, 2:0 - 8 Упамекано, 3:0 - 21 Мбаппе, 4:0 - 88 Мбаппе
Група E
Молдова - Фарерські острови 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 27 Міккельсен, 1:1 - 86 Ніколаєску (пен)
Чехія - Польща 3:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 1 Крейчі, 2:0 - 3 Чванчара, 3:0 - 64 Кухта, 3:1 - 87 Шиманський
Нагадаємо, Англія в меншості втримала перемогу над Італією.