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Визначилися причини звільнення Нагельсманна з Баварії

Сьогодні 18:58 197 0
Журналіст розкрив деталі звільнення Юліана Нагельсманна
Визначилися причини звільнення Нагельсманна з Баварії
Фото: Getty Images
#Баварія, #Нагельсманн

Джерело - Чемпіон.

Стали відомі причини звільнення Баварією Юліана Нагельсманна.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

По-перше, у клубі були незадоволені положенням команди у Бундеслізі.

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По-друге, відсутність прогресу у талановитих та нових гравців.

По-третє, футболісти та керівництво були здивовані тим, що Нагельсманн поїхав у відпустку у той час, як команда продовжувала тренування, що було поганим сигналом колективу.

Тренер продовжуватиме отримувати зарплатню, доки не знайде новий клуб.

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