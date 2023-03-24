Визначилися причини звільнення Нагельсманна з Баварії

Джерело - Чемпіон.
Стали відомі причини звільнення Баварією Юліана Нагельсманна.
Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.
По-перше, у клубі були незадоволені положенням команди у Бундеслізі.
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По-друге, відсутність прогресу у талановитих та нових гравців.
По-третє, футболісти та керівництво були здивовані тим, що Нагельсманн поїхав у відпустку у той час, як команда продовжувала тренування, що було поганим сигналом колективу.
Тренер продовжуватиме отримувати зарплатню, доки не знайде новий клуб.
❗️News #Nagelsmann: Reasons— Florian Plettenberg (@Plettigoal) March 24, 2023
- negative sporting development in Bundesliga
- lack of player development (talents & top transfers)
Players & bosses were also surprised by the fact that he is on ⛷️ holiday while his team has to work. Internally opinion: Wrong signal! @SkySportDE 🇩🇪 pic.twitter.com/OzQkeINMws