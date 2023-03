Визначилися причини звільнення Нагельсманна з Баварії

Стали відомі причини звільнення Баварією Юліана Нагельсманна.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

По-перше, у клубі були незадоволені положенням команди у Бундеслізі.

По-друге, відсутність прогресу у талановитих та нових гравців.

По-третє, футболісти та керівництво були здивовані тим, що Нагельсманн поїхав у відпустку у той час, як команда продовжувала тренування, що було поганим сигналом колективу.

Тренер продовжуватиме отримувати зарплатню, доки не знайде новий клуб.

