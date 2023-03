Баварія звільнить Нагельсманна і призначить на його місце Тухеля

Баварія найближчим часом змінить головного тренера.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Мюнхенці звільнять Юліана Нагельсманна. На його місце прийде Томас Тухель, який вже уклав контракт з клубом.

🚨 Exclusive news confirmed: Julian Nagelsmann is set to be sacked with an immediate effect as FC Bayern coach. #FCBayern



