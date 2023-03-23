Шевченко відвідав матч збірної України з Брентфордом 2

Джерело - Чемпіон.
Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко відвідав товариський матч національної команди проти Брентфорда 2 (2:0).
Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас.
Контрольна зустріч відбулася в Англії. Спаринг був закритим для вболівальників та ЗМІ.
Нагадаємо, що збірна України розпочне кваліфікацію до чемпіонату Європи 2024 матчем проти збірної Англії. Матч відбудеться у неділю, 26 березня.Початок матчу о 19:00 за київським часом.
Зустріч відбудеться на стадіоні Вемблі у Лондоні. Дивитися пряму трансляцію матчу можна онлайн на офіційному мовнику кваліфікації в Україні медіасервісі Megogo.
Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.