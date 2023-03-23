Шевченко відвідав матч збірної України з Брентфордом 2

Контрольна зустріч відбулася в Англії

Джерело - Чемпіон.

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко відвідав товариський матч національної команди проти Брентфорда 2 (2:0).

Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас.

Контрольна зустріч відбулася в Англії. Спаринг був закритим для вболівальників та ЗМІ.

Нагадаємо, що збірна України розпочне кваліфікацію до чемпіонату Європи 2024 матчем проти збірної Англії. Матч відбудеться у неділю, 26 березня.Початок матчу о 19:00 за київським часом.

Зустріч відбудеться на стадіоні Вемблі у Лондоні. Дивитися пряму трансляцію матчу можна онлайн на офіційному мовнику кваліфікації в Україні медіасервісі Megogo.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.