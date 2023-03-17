Визначився офіційний транслятор матчів відбору на Євро-2024

Джерело - MEGOGO.

MEGOGO став офіційним мовником на відбірковий цикл до Євро-2024. Всі матчі в межах відбору, окрім матчів збірної України, будуть доступні на MEGOGO ексклюзивно.

Трансляції національної збірної України з футболу будуть доступні ще і на місцевих телеканалах Суспільного Мовлення в ефірі, кабелі та супутнику.

В інтернеті ж матчі можна буде подивитися ексклюзивно на MEGOGO: на каналі "MEGOGO Футбол Перший" та у розділі "Спорт" за передплатою "Максимальна" або "Спорт".

Перший матч відбору – гра збірної Англії та України відбудеться 26 березня о 19:00. На MEGOGO о 18:00 також пройде передматчева студія, ведучими якої стануть Олександра Кучеренко та Роман Бебех. До обговорення на студії доєднаються футбольний тренер Олександр Головко та відомий співак і фанат футболу Фоззі. Імена коментаторів медіасервіс повідомить пізніше.

Деталі щодо подальших матчів відбору до Євро-2024 сповістять незабаром.

MEGOGO — міжнародний медіасервіс, заснований у 2011 році в Києві. Є лідером серед OTT-платформ в Україні, працює у країнах Східної Європи, Центральної Азії та Південного Кавказу, а також значна частина каталогу доступна в усьому світі.

Медіатека MEGOGO налічує десятки тисяч одиниць контенту: телеканали з інтерактивними функціями; фільми, серіали, мультфільми та ігри; освітній та блогерський контент; аудіокниги, подкасти та радіо. Також медіасервіс ексклюзивно транслює спортивні події: Лігу Чемпіонів, Лігу Європи та Лігу Конференцій УЄФА, матчі національних збірних та топові національні футбольні чемпіонати, бокс від K2 і Top Rank та багато інших, організовуючи виробництво згідно з вимогами правовласників.