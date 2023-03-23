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Кркіч оголосив про завершення кар'єри

Сьогодні 15:55 103 0
Гравець припинив виступи у віці 32 років.
Кркіч оголосив про завершення кар'єри
#Кркіч

Джерело - Чемпіон.

Ексгравець Барселони Боян Кркіч оголосив про завершення кар'єри в 32 роки.

Про це заявив сам футболіст.

"Дякую всім за те, що ви тут. Усі присутні - дуже важливі для мене люди.

Я опинився в системі Барселони, коли мені було вісім років, і зараз, у 32 роки, після багатьох років досвіду й особистого навчання, я хотів би з гордістю оголосити, що мій етап як професійного футболіста добігає кінця. Я дуже вдячний за все, що я пережив. Життя складається з етапів, і я відчуваю, що мій час настав. Я оголошую, що вирішив завершити свою кар'єру", - сказав Боян.

Боян дебютував за першу команду Барселони 2007 року, ставши наймолодшим гравцем каталонців, який забивав за клуб. З Барселоною він тричі виграв Ла-Лігу, кубок і суперкубок країни, а також двічі Лігу чемпіонів.

Також Боян Кркіч встиг пограти за Сток Сіті, Мілан, Аякс, Майнц і Алавес. У січні 2023 року гравець став вільним агентом після закінчення контракту з японським Віссел Кобе.

Церемонія прощання з гравцем відбудеться на Камп Ноу, де він проведе останній матч за збірну Каталонії.

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