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Роналду відреагував на виклик у збірну Португалії

Сьогодні 10:10 468 0
Кріштіану Роналду прокоментував виклик у національну збірну
Роналду відреагував на виклик у збірну Португалії
Фото - gettyimages
#Кріштіану Роналду

Джерело - Чемпіон.

Нападник Ан-Насра Кріштіану Роналду радий повернутися у збірну Португалії.

Про це розповів сам футболіст у Twitter.

"Дуже радий повернутися в збірну і мати можливість знову представляти Португалію!", - написав Роналду.

Відзначимо, що 23 березня португальці зіграють проти Ліхтенштейну, а 26-го - проти Люксембургу в рамках відбору на Євро-2024.

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