Роналду відреагував на виклик у збірну Португалії

Кріштіану Роналду прокоментував виклик у національну збірну

Джерело - Чемпіон.

Нападник Ан-Насра Кріштіану Роналду радий повернутися у збірну Португалії.

Про це розповів сам футболіст у Twitter.

"Дуже радий повернутися в збірну і мати можливість знову представляти Португалію!", - написав Роналду.

Muito feliz por voltar à nossa seleção e poder representar novamente Portugal!🇵🇹🙌🏼 pic.twitter.com/TuVSZ4D8as — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) March 21, 2023

Відзначимо, що 23 березня португальці зіграють проти Ліхтенштейну, а 26-го - проти Люксембургу в рамках відбору на Євро-2024.