Головне
Катерина Усик: З нашого будинку росіяни вкрали бойлер
Вчора 12:58 2165 3
Британський журналіст: У матчі Англія – Україна вболіватиму за українців
Сьогодні 11:34 1345
Харлан: Дуже багато країн проти повернення росіян
Вчора 22:18 302
Президент НОК Німеччини: Ми виступаємо за виключення росіян та білорусів
Вчора 18:56 382
Англія - Україна: онлайн-трансляція
Вчора 18:41 1174
Конфлікти з Гагаріним, Селезньовим і не лише: як скандалить Ігор Йовичевич
Вчора 18:25 1780
Шахтар обійшов Динамо за кількістю голів в чемпіонатах України
Вчора 16:59 429
Рейтинг ATP: Сачко та Марченко значно покращили свої позиції
Вчора 13:22 46127
Стало відомо, де футбол - найпопулярніший у світі
Вчора 11:54 2086 2
Рейтинг WTA: Костюк та Калініна оновили особисті рекорди
Вчора 10:08 275858
Прямі трансляції

Годжсон очолить Крістал Пелес до кінця сезону

Сьогодні 10:20 119 0
Годжсон повернеться у Крістал Пелес
Годжсон очолить Крістал Пелес до кінця сезону
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Крістал Пелес, #Годжсон

Джерело - Чемпіон.

Новим головним тренером Крістал Пелес стане Рой Годжсон.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

За даними джерела, спеціаліст очолить команду до кінця сезону. Він замінить Патріка Вієйра, якого раніше звільнили.

Англієць знаходиться без роботи з червня 2022 року, коли покинув Вотфорд.

Нагадаємо, Годжсон працював у Крістал Пелес з 2017 до 2021 року.

Раніше Арсенал із Зінченком розгромив Крістал Пелес у 28 турі АПЛ.

Читайте: Звільнили перед матчем із командою Зінченка: Патрік Вієйра та Крістал Пелас – історія, яка красиво починалась, але сумно закінчилась

Коментарі ()
Популярне зараз
Львів звільнив головного тренера Львів звільнив головного тренера 2753
Раптово помер президент Української федерації фігурного катання Раптово помер президент Української федерації фігурного катання 7521
Поворознюк віддав на ЗСУ машину сина, якого зупинили п’яним Поворознюк віддав на ЗСУ машину сина, якого зупинили п’яним 10440
Англія - Україна: де дивитися онлайн матч кваліфікації Євро-2024 Англія - Україна: де дивитися онлайн матч кваліфікації Євро-2024 22100
Рейтинг ATP: Сачко та Марченко значно покращили свої позиції Рейтинг ATP: Сачко та Марченко значно покращили свої позиції 46127
Сербська леді: хто з українських футболістів може танцювати на вулицях Белграда Сербська леді: хто з українських футболістів може танцювати на вулицях Белграда 2385
Рекомендуємо
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 41703
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 205297
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 28051
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 73061 1
Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було 9359
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 6112