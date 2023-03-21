Годжсон очолить Крістал Пелес до кінця сезону

Годжсон повернеться у Крістал Пелес

Джерело - Чемпіон.

Новим головним тренером Крістал Пелес стане Рой Годжсон.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

За даними джерела, спеціаліст очолить команду до кінця сезону. Він замінить Патріка Вієйра, якого раніше звільнили.

Англієць знаходиться без роботи з червня 2022 року, коли покинув Вотфорд.

Нагадаємо, Годжсон працював у Крістал Пелес з 2017 до 2021 року.

Раніше Арсенал із Зінченком розгромив Крістал Пелес у 28 турі АПЛ.

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