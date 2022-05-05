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Годжосон покине Вотфорд по закінченню сезону

Сьогодні 11:16 178 0
Екстренер збірної Англії не буде тренувати клуби АПЛ
Годжосон покине Вотфорд по закінченню сезону
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Вотфорд, #Годжсон

Джерело - Sky Sports.

Тренер Вотфорда Рой Годжсон покине команду в кінці сезону.

Про це він розповів порталу Sky Sports.

"Робота з Вотфордом, на жаль, підходить до завершення. Не думаю, що я очолюватиму клуб АПЛ. Працювати у клубі елітного дивізіону складно, я заслужив відпочити, насолодитися вільним часом і провести час зі своєю дружиною та сином".

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"Не думаю, що можна втратити любов до футболу. Можете поговорити з іншими тренерами, які дійсно закінчили кар’єру, але вони все одно пов’язані з футболом. Звичайно, я вже не буду тренувати команду Прем’єр-ліги. Я думаю, що це моя лебедина пісня", - сказав Годжсон.

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