Джерело - Sky Sports.
Тренер Вотфорда Рой Годжсон покине команду в кінці сезону.
Про це він розповів порталу Sky Sports.
"Робота з Вотфордом, на жаль, підходить до завершення. Не думаю, що я очолюватиму клуб АПЛ. Працювати у клубі елітного дивізіону складно, я заслужив відпочити, насолодитися вільним часом і провести час зі своєю дружиною та сином".
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"Не думаю, що можна втратити любов до футболу. Можете поговорити з іншими тренерами, які дійсно закінчили кар’єру, але вони все одно пов’язані з футболом. Звичайно, я вже не буду тренувати команду Прем’єр-ліги. Я думаю, що це моя лебедина пісня", - сказав Годжсон.