Хаві: Барселона перевершила Реал

Барселона домінувала протягом всього матчу з Реалом та змогла створити більше моментів.

Про це розповів головний тренер "синьо-гранатових" Хаві.

"Ми домінували, створювали більше моментів. Я задоволений. Команда віддала всі сили та старанно працювала як в обороні, так і в атаці. Ця перемога є дуже важливою для нас. Думаю, ми добре грали.

У нас було більше моментів, гадаю, ми більшою мірою контролювали гру. Супернику добре вдалося високо пресингувати. Скасований гол Реала став наслідком нашої концептуальної помилки. Але загалом ми перевершували суперника", - сказав Хаві.