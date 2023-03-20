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Хаві: Барселона перевершила Реал

Сьогодні 08:29 288 0
Хаві прокоментував перемогу над Реалом Хаві: Барселона перевершила Реал
Хаві: Барселона перевершила Реал
Фото - gettyimages
#Барселона, #Реал Мадрид, #Хаві Ернандес

Джерело - marca.com.

Барселона домінувала протягом всього матчу з Реалом та змогла створити більше моментів.

Про це розповів головний тренер "синьо-гранатових" Хаві.

"Ми домінували, створювали більше моментів. Я задоволений. Команда віддала всі сили та старанно працювала як в обороні, так і в атаці. Ця перемога є дуже важливою для нас. Думаю, ми добре грали.

У нас було більше моментів, гадаю, ми більшою мірою контролювали гру. Супернику добре вдалося високо пресингувати. Скасований гол Реала став наслідком нашої концептуальної помилки. Але загалом ми перевершували суперника", - сказав Хаві.

Раніше Барселона вирвала перемогу у Реала.

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