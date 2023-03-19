Барселона вирвала перемогу у Реала, Севілья програла Хетафе: результати матчів 26 туру Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.
У 26 турі іспанської Ла-Ліги відбулося 5 матчів.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
26 тур, 19 березня
Бетіс - Мальорка 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 48 Іглесіас
Осасуна - Вільярреал 0:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 14 Чуквуезе, 0:2 - 85 Моралес, 0:3 - 90+3 Моралес
Реал Сосьєдад - Ельче 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 48 Кубо, 90 Мугуруса
Хетафе - Севілья 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 50 Хаддаді, 2:0 - 90+5 Унал
Барселона - Реал 2:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 9 Араухо (авт), 1:1 - 45 Роберто, 2:1 - 90+2 Кессі
Український голкіпер Андрій Лунін увесь матч провів на лаві запасних Реала.