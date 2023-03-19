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Барселона вирвала перемогу у Реала, Севілья програла Хетафе: результати матчів 26 туру Ла-Ліги

Вчора 23:58 420 0
Лунін увесь матч провів на лаві запасних мадридців
Барселона вирвала перемогу у Реала, Севілья програла Хетафе: результати матчів 26 туру Ла-Ліги
#Барселона, #Бетіс, #Мальорка, #Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

У 26 турі іспанської Ла-Ліги відбулося 5 матчів.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
26 тур, 19 березня

Бетіс - Мальорка 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 48 Іглесіас

Осасуна - Вільярреал 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 14 Чуквуезе, 0:2 - 85 Моралес, 0:3 - 90+3 Моралес

Реал Сосьєдад - Ельче 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 48 Кубо, 90 Мугуруса

Хетафе - Севілья 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 50 Хаддаді, 2:0 - 90+5 Унал

Барселона - Реал 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 9 Араухо (авт), 1:1 - 45 Роберто, 2:1 - 90+2 Кессі

Український голкіпер Андрій Лунін увесь матч провів на лаві запасних Реала.

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