Григорчик: Було непросто працювати з м'ячем, він дробив по полю

Фахівець прокоментував гру своїх підопічних у матчі з Інгульцем

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Чорноморця Роман Григорчук у матчі 18-го туру чемпіонату України з футболу проти Інгульця (1:2) вносив корективи у гру свої підопічних у зв'язку зі специфічним станом поля.

Про це заявив сам наставник одеського клубу.