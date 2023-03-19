Григорчик: Було непросто працювати з м'ячем, він дробив по полю

Джерело - Чемпіон.
Головний тренер Чорноморця Роман Григорчук у матчі 18-го туру чемпіонату України з футболу проти Інгульця (1:2) вносив корективи у гру свої підопічних у зв'язку зі специфічним станом поля.
Про це заявив сам наставник одеського клубу.
"Ми дуже задоволені перемогою. У цей час, коли ми боремося за те, щоб піднятися в турнірній таблиці – це дуже важливо. Тому що непросто перебувати на цьому місці та прогресувати.
Завжди на перше місце ставиш результат, за такого підходу може страждати сама гра. Але сьогодні головне завдання – це здобуття трьох очок.
Загалом ми діяли непогано. Чув коментарі своїх футболістів, що було непросто працювати з м'ячем, бо він трохи дробив цим полем і доводилося робити корективи за самою грою", - сказав Григорчук.