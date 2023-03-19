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Григорчик: Було непросто працювати з м'ячем, він дробив по полю

Сьогодні 19:57 147 0
Фахівець прокоментував гру своїх підопічних у матчі з Інгульцем
Григорчик: Було непросто працювати з м'ячем, він дробив по полю
#Інгулець, #Чорноморець, #Роман Григорчук

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Чорноморця Роман Григорчук у матчі 18-го туру чемпіонату України з футболу проти Інгульця (1:2) вносив корективи у гру свої підопічних у зв'язку зі специфічним станом поля.

Про це заявив сам наставник одеського клубу.

"Ми дуже задоволені перемогою. У цей час, коли ми боремося за те, щоб піднятися в турнірній таблиці – це дуже важливо. Тому що непросто перебувати на цьому місці та прогресувати.

Завжди на перше місце ставиш результат, за такого підходу може страждати сама гра. Але сьогодні головне завдання – це здобуття трьох очок.

Загалом ми діяли непогано. Чув коментарі своїх футболістів, що було непросто працювати з м'ячем, бо він трохи дробив цим полем і доводилося робити корективи за самою грою", - сказав Григорчук.

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