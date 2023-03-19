Чорноморець мінімально здолав Інгулець у 18 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Чорноморець здобув мінімальну перемогу над Інгульцем у межах 18-го туру УПЛ.
Поєдинок завершився з рахунком 1:2.
Хадіда та Алефіренко принесли перемогу одеситам. Голом за Інгулець відзначився Іван Головкін.
Чемпіонат України - УПЛ
18 тур, 19 березня
Інгулець - Чорноморець 1:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 2 Хадіда (пен), 0:2 - 40 Алефіренко, 1:2 - 83 Головкін
Склади команд:
Інгулець: Паламарчук - Мельничук (Поспєлов 55), Ковальов, Кучеренко (Кравчук 80), Смоляков, Нагієв, Кухарук, Клименко, Одарюк (Козиренко 55), Сітало, Козак (Головкін 66)
Запасні: Білик, Сітало, Павлов, Коробенко, Сидоренко, Мандриченко, Блізніченко, , Резепов
Чорноморець: Непогодов - Путря, Салюк, Гучек, Брагару, Кузик (Політило 77), Васильєв, Демченко, Бадібанга, Алефіренко (Авагімян 90+3), Хадіда (Юсов 71)
Запасні: Даскалиця, Варакута, Білий, Селін, Задоя, Єрмаков, Гладкий, Черткоєв
Жовті картки: Салюк 20, Козак 27, Кухарук 30, Алефіренко 42, Клименко 52, Демченко 64, Непогодов 90+1
Учора, 18 берзеня, Зоря мінімально перемогла Динамо в межах 18-го туру УПЛ.