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Чорноморець мінімально здолав Інгулець у 18 турі УПЛ

Сьогодні 14:59 157 0
Одесити здобули гостьову перемогу
Чорноморець мінімально здолав Інгулець у 18 турі УПЛ
#Інгулець, #Чемпіонат України, УПЛ, #Чорноморець

Джерело - Чемпіон.

Чорноморець здобув мінімальну перемогу над Інгульцем у межах 18-го туру УПЛ.

Поєдинок завершився з рахунком 1:2.

Хадіда та Алефіренко принесли перемогу одеситам. Голом за Інгулець відзначився Іван Головкін.

Чемпіонат України - УПЛ
18 тур, 19 березня

Інгулець - Чорноморець 1:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 2  Хадіда (пен), 0:2 - 40 Алефіренко, 1:2 - 83 Головкін

Склади команд:

Інгулець: Паламарчук - Мельничук (Поспєлов 55), Ковальов, Кучеренко (Кравчук 80), Смоляков, Нагієв, Кухарук, Клименко, Одарюк (Козиренко 55), Сітало, Козак (Головкін 66)

Запасні: Білик, Сітало, Павлов, Коробенко, Сидоренко, Мандриченко, Блізніченко, , Резепов

Чорноморець: Непогодов - Путря, Салюк, Гучек, Брагару, Кузик (Політило 77), Васильєв, Демченко, Бадібанга, Алефіренко (Авагімян 90+3), Хадіда (Юсов 71)

Запасні: Даскалиця, Варакута, Білий, Селін, Задоя, Єрмаков, Гладкий, Черткоєв

Жовті картки: Салюк 20, Козак 27, Кухарук 30, Алефіренко 42, Клименко 52, Демченко 64, Непогодов 90+1

Учора, 18 берзеня, Зоря мінімально перемогла Динамо в межах 18-го туру УПЛ.

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