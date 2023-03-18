Матвієнко підпише довгостроковий контракт з Шахтарем

Джерело - Чемпіон.
Шахтар близький до продовження контракту центрального захисника Миколи Матвієнка.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Йдеться про продовження угоди до червня 2028 року. Чинний договір розрахований до 2025-го.
Раніше повідомлялося, що Шахтар отримав незадовільну пропозицію від Брайтона щодо трансферу захисника Миколи Матвієнка.
Excl: Ukrainian CB Mykola Matvienko is set to sign new contract with Shakhtar Donetsk valid until June 2028 🚨🇺🇦 #transfers— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 17, 2023
Brighton had €20m bid rejected last January, Shakhtar were asking for €30m fee — #BHAFC remain among clubs still tracking Matvienko ahead of summer. pic.twitter.com/GHkmu2PxA1