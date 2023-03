Матвієнко підпише довгостроковий контракт з Шахтарем

Шахтар близький до продовження контракту центрального захисника Миколи Матвієнка.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Йдеться про продовження угоди до червня 2028 року. Чинний договір розрахований до 2025-го.

Раніше повідомлялося, що Шахтар отримав незадовільну пропозицію від Брайтона щодо трансферу захисника Миколи Матвієнка.

