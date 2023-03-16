Шахтар назвав склад на матч з Феєнордом

Джерело - Чемпіон.

У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи донецький Шахтар на виїзді зіграє з Феєнордом.

Стартові склади команд:

Феєєнорд: Велленройтер – Гертрейда, Ганцко, Траунер, Лопес – Кьокчю, Віффер, Шиманскі – Джаханбахш, Хімінес, Ідріссі

Шахтар: Трубін, Конопля, Бондар, Матвієнко, Михайліченко, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Зубков, Криськів, Траоре

Запасні: Шевченко, Пятов, Тейлор, Фарина, Ракицький, Джурасек, Топалов, Очеретько, Назарина, Петряк, Сікан, Келсі

Початок матчу о 19:45 за київським часом.

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Нагадаємо, в 1/16 фіналу "гірники" за сумою двох матчів вибили з турніру французький Ренн. Вдома підопічні Йовічевича здобули мінімальну перемогу (2:1), основний час матчу-відповіді завершився перемогою господарів (1:0), у додатковий час суперники обмінялися голами, а в серії пенальті вправнішими виявились футболісти Шахтаря. Нагадаємо, що у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи Шахтар зіграв внічию з Феєнордом - 1:1.