Ренн - Шахтар 2:1 (4:5 по пенальті). Як це було - Ліга Європи

Джерело - Чемпіон.

Шахтар перемагає у серії пенальті і виходить до 1/8 фіналу Ліги Європи.

4:5 КЕЛСІ ЗАБИВАЄ!

4:4. Трубін тягне удар Угочукву.

4:4. Конопля спокійно пробив повз Манданду.

4:3. Омарі прошиває Трубіна!

3:3. Сікан пробиває у поперечину.

3:3. Те забиває. 10-е пенальті в цій серії!

2:3. Бондар пробиває повз ворота!

2:3. Гуїрі переграв Трубіна. Вирішальний удар Шахтаря.

1:3. Бондаренко забиває, потужно пробивши у верхінй кут воріт!

1:2. Трубін знову тягне удар!

1:2. Судаков розвів голкіпера та м'яч по кутах.

1:1. Трубін тягне удар Доку!

1:1. Назарина також забиває!

1:0. Ренн попереду. Дуе розвів Трубіна і м'яч по кутах.

Серія пенальті розпочинається!

Основний час завершено! На нас очікує серія пенальті!

120' Мелінг після підбирання пробивав по воротах - вище воріт.

120' Матвієнко збив Доку, який втікав у контратаку. Жовта каркта українцю.

120' 3 хвилини додав арбітр до овертаймів.

119' ГООООООООООООЛ! Шахтар зрівнює рахунок! Джурашек подавав у штрафний майданчик, Белосян намагався вибити м'яч, але від його ноги м'яч перелетів за комірець Манданді.

118' Конопля намагався двох пройти, але втратив м'яч.

116' Джурашек пробивав небезпечно, але хорват пробив трохи вище воріт.

114' Келсі відкривався під закидання Матвієнка, але опинився у положенні поза грою.

113' Конопля намагався прострілити, але задалеко відпустив від себе м'яч - удар від воріт.

112' Заміна в складі Шахтарі: Зубков пішов відпочивати, а за "гірників" дебютував Келсі.

111' Доку увірвався у штрафний майданчик і прострілював знову, Матвієнко в підкаті перевів м'яч на кутовий.

109' Конопля прострілював на Сікана, але Данило перечепився і не зміг пробити по воротах акцентовано.

107' Шахтарю потрібно забивати, щоб переводити матч у серію пенальті.

106' Гол! Ренн подвоює рахунок! Доку відклеївся від Матвієнка, той прострілив на Салаха, який без проблем замкнув цю передачу.

Перший овертайм завершено! Ми наближаємося до серії пенальті!

105' Дві хвилини додав суддя до першої 15-хвилинки.

105' Михайліченко виконував подачу - Манданда забрав м'яч у руки.

104' Назарина втратив м'яч у центрі, Салах увійшов у штрафний майданчик і пробивав по воротах - м'яч пройшов повз.

102' Гуїрі небезпечно пробивав у ближній кут, Трубін знову рятує Шахтар.

100' Заміна від Йовичевича: Назарина змінив капітана "гірників" Степаненка.

98' Доку зби ву центір поля Бондаренка. Штрафний для Шахтаря.

96' Потрійна заміна в складі Ренна: замість Екамбі, Сантамарії та Трюффера на поле вийшли Салах, Дуе й Мелінг.

95' Трюффер небезпечно прострілював, але ніхто не відгукнувя на цю передачу.

93' Зубков закидання виконував у карний майданчик. Манданда вийшов з воріт і забрав м'яч у руки.

91' Перший овертайм розпочався!

На нас очікує додатковий час!

90' Зривав атаку Конопля - жовта картка. Українець пропустить наступний матч, у разі успіху "гірників".

90' Степаненко з льоту пробивав по воротах, але влучив у захисника - кутовий.

90' 3 хвилини додав арбітр до основного часу.

90' Небезпечно пробивав Те, Трубін потягнув цей удар.

90' Трюффер небезпечно пробивав з ходу. Вище воріт пішов м'яч.

88' Зубков класно відгкнувся на подачу на дальній стійці, але Сікан не встиг підставити ногу.

87' Михайліченко виконував закидання в штрафний майданчик. Ренн відбивається.

85' Заміна в складі Ренна: замість Калімуендо гру продовжив Те.

83' Тепер "гірчичник" отримав Ігор Йовичевич за зайві емоції.

82' Якщо Шахтар вийде в наступний раунд ЛЄ, то Михайліченко пропустить матч через перебір жовтих карток.

81' Михайліченко наступив на ногу Екамбі, штрафний для Ренна. Жовта картка для українця.

79' Подвійна заміна в складі Шахтаря: замість Траоре та Топалова на поле виходять Сікан та Джурашек.

78' Спенс увійшов у штрафний майданчик і прострілював, Матвієнко зупинив м'яч грудьми.

76' Топалов навішував на Траоре, але вийшов з воріт Манданда і забрав м'яч у руки.

74' Траоре збив суперника. Фол в атаці зафіксував арбітр.

73' Матвієнко в центрі поля порушив правила. Штрафний для Ренна.

71' Заміна в складі Ренна: замість Маєра на поле вийшов Угочукву.

69' Доку завдавав удару з-за меж штрафного. Захисники Шахтаря заблокували цей постріл.

68' Траоре впав від дотику від Манданди в штрафному майданчику, але отримав лише жовту картку за симуляцію.

67' Доку з гострого кута пробивав. Вище воріт полетів м'яч.

66' Конопля небезпечно пробивав з льоту. Манданда врятував свою команду.

64' Михайліченко виконувавпростріл у штрафний майданчик, але цей крос перехопив захисник.

62' Бондар збив ззаду суперника. Жовта картка захиснику Шахтаря.

60' Бондаренко намагався знайти Траоре пасом, але цю передачу перехопили.

58' Доку прострілив з правого флангу, Калімуендо пробивав у дотик, але захисники заблокували цей удар.

56' Пішла подача з кутового від Шахтаря, але гравці Ренну відбиваються.

55' Судаков спробував пробити, але влучив у Маєра, який був у стінці.

53' Михайліченко прокинув м'яч повз Спенса, який заїхав у підкаті. Жовта картка захиснику Ренна.

51' Гол Ренн виходить вперед! Втікли у контратаку гравці Ренна, Гуїрі скинув під удар Екамбі, який пробив повз Трубіна.

49' Бондаренко впав у центрі поля, але арбітр не зафіксував фол.

47' Втікали в контратаку гравці Шахтаря, але Зубков не знайшов продовження атаки. Шахтар розпочинає позиційну атаку.

46' Другий тайм розпочався!

Перший тайм завершено! Нулі на табло, які влаштовують "гірників".

45' Трюффер небезпечно пробивав по воротах, м'яч пройшовся в поруч зі стійкою.

45' 3 хвилини додав арбітр до першого тайму.

43' Судаков намагався Коноплю знайти в штрафному майданчику суперника, але пас перехопили захисники.

41' Маєр подавав у штрафний майданчик Шахтаря, але донеччани відбиваються.

39' Спенс боровся з Топаловим на фланзі, суддя вирішив не фіксувати фол після падіння українця.

37' Траоре заробив штрафний у центрі поля.

35' Зубков боровся з Маєром і завалився на газон. Свисток арбітра промовчав.

33' На дальній удар наважився Доку - вище воріт пішов м'яч.

32' Тримає Ренн м'яч і намагається пройти оборонні редути Шахтаря.

30' Михайліченко подавав на дальню стійку, але там не опинилося гравців Шахтаря.

28' Має пробивав з меж штрафного майданчика. Трубін парирував цей удар.

26' Трубін помилився з діагональною передачею, аут для Ренна.

24' Гол скасовано. М'яч влучив у руку Бондаренку, коли той головою пробивав.

23' Арбітр переглядає відеоповтор на можливу гру рукою.

21' ГООООООООООЛ! Шахтар виходить вперед! Пішла подача з кутового, Траоре поборовся за м'яч у карному майданчику і пробив повз гокліпера.

19' Конопля прострілив, Манданда ногою вибив м'яч на кутовий.

17' Контролюють команди м'яч по черзі, без гостроти біля воріт суперника.

15' Степаненко на газоні опинився. Медики з'являються на газоні.

13' Чергова подача з кутового від Ренна і "гірники" знову відбиваються.

11' Кілька ударів по воротах Шахтаря. Трубін рятує свою команду.

10' Небезпечний удар від Трюффера - повз ворота.

9' Бондаренко занадто активно пресингував суперника. Фол в атаці фіксує арбітр.

7' Спенс пробивав після скидки, Трубін переводить м'яч на кутовий.

5' Михайліченка намагався розвивати атаку через Траоре, але нападник Шахтаря опинився у офсайді.

3' Знову навіс від Спенса, на цей раз м'яч пройшов повз усіх гравців.

2' Спенс подавав з правого флангу, "гірники" відбиваються.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Ліги Європи.

Команди виходять на поле!

Стартові склади команд:

Ренн: Манданда – Спенс, Белосян, Омарі, Трюффер – Доку, Сантамарія, Майєр, Токо-Екамбі – Калімуендо, Гуїрі.

Шахтар: Трубін – Конопля, Бондар, Матвієнко, Михайліченко – Степаненко, Бондаренко – Зубков, Судаков, Топалов – Траоре.

Донецький Шахтар зіграє з Ренном у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи.

Поєдинок відбудеться у четвер, 23 лютого, на Стад де ла Рут де Лор'ян у Ренні. Початок о 22:00 за київським часом.

Чемпіон проведе текстовий онлайн поєдинку в цій новині.

Нагадаємо, що у першому матчі Шахтар переміг Ренн - 2:1.

Дивитися поєдинок можна на медіасервісах Volia та Megogo.