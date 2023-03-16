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Роналду викличуть у збірну Португалії на березневі матчі

Сьогодні 10:56 94 0
Португалець може побити рекорд за числом ігор на рівні національних команд
Роналду викличуть у збірну Португалії на березневі матчі
Фото: Getty Images
#Кріштіану Роналду, #Збірна Португалії з футболу

Джерело - The Athletic.

Нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду отримає виклик у збірну Португалії на матчі відбору Євро-2024 в березні.

Про це повідомляє The Athletic.

Новий головний тренер Роберто Мартінес надасть Роналду можливість зіграти ще за національну команду.

Роналду провів за збірні Португалії різних вікових категорій 196 матчі - стільки ж має Бадер Аль-Мутва з Кувейту. Їм обом належить рекорд за числом матчів за збірні, обоє можуть його оновити 23 березня, коли Португалія зіграє з Ліхтенштейном, а Кувейт - з Філіппінами.

Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS) називає рекордсменом Сон Чін Анна з Малайзії, в його активі 219 матчів. Але він провів 24 гри, які не враховуються офіційно.

Нагадаємо, Роналду може отримати медаль за перемогу Манчестер Юнайтед у Кубку англійської ліги.

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