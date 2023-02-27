Роналду може отримати медаль за перемогу Манчестер Юнайтед у Кубку англійської ліги

Долю нагороди вирішить клуб

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Юнайтед виграв Кубок англійської ліги, у фіналі манкуніанці здолали Ньюкасл — 2:0.

Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

Нападник саудівського Аль-Насра Кріштіану Роналду, який розпочинав поточний сезон у складі Манчестер Юнайтед, може здобути медаль за перемогу "червоних дияволів", не зігравши жодного матчу за клуб у турнірі.

Згідно з правилами Кубка англійської ліги, переможець отримує у своє розпорядження 30 медалей, які можуть бути вручені футболістам клубу. Манчестер Юнайтед використав під час матчів турніру 27 гравців, при цьому серед них не було Роналду. Долю трьох медалей вирішить клуб.

Нагадаємо, Аль-Наср хоче возз'єднати Роналду з Модричем та Рамосом.