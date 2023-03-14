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Індзагі: Ми здатні зробити важливий крок вперед

Сьогодні 11:45 74 0
Сімоне Індзагі прокоментував матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти португальського Порту
Індзагі: Ми здатні зробити важливий крок вперед
Фото - gettyimages
#Інтер, #Порту, #Сімоне Індзагі

Джерело - sport.ua.

Інтер готовий до виходу у чвертьфінал Ліги чемпіонів.

Про це розповів головний тренер міланського клубу Сімоне Індзагі.

"Хочемо провести найближчий матч якнайкраще. Ми здатні зробити важливий крок вперед. Інтер двічі поспіль виходив до 1/8 фіналу, чого раніше не траплялося 10 років. Тепер ми хочемо додати і працюємо заради цього щодня.

На Сан-Сіро був перший тайм, зараз буде другий. І він буде ще складнішим і цікавішим", - сказав Індзагі.

Матч Порту – Інтер відбудеться у вівторок, 14 березня. Початок о 22:00 за Києвом. Перший матч між цими командами перемогою італійців - 1:0.

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