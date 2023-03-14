Індзагі: Ми здатні зробити важливий крок вперед

Інтер готовий до виходу у чвертьфінал Ліги чемпіонів.

Про це розповів головний тренер міланського клубу Сімоне Індзагі.

"Хочемо провести найближчий матч якнайкраще. Ми здатні зробити важливий крок вперед. Інтер двічі поспіль виходив до 1/8 фіналу, чого раніше не траплялося 10 років. Тепер ми хочемо додати і працюємо заради цього щодня.

На Сан-Сіро був перший тайм, зараз буде другий. І він буде ще складнішим і цікавішим", - сказав Індзагі.