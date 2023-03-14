Визначився наступний тренер Реала

Легендарний гравець може стати наступним головним тренером Реала

Реал розглядає Рауля, як заміну Карло Анчелотті на посаді головного тренера команди.

Про це повідомляє As.

Контракт з 63-річним італійцем спливає в кінці наступного сезону, 45-річний іспанець тренує Реал Кастілью - резервну команду мадридців, яка під керівництвом Рауля йде четвертим в третьому за силою іспанському дивізіоні. Успіхи тренера привернули увагу клубів АПЛ та Бундесліги.

Керівництво "вершкових" вважає Рауля хорошим кандидатом на пост нового коуча першої команди, воно готове призначити його, якщо Анчелотті погодиться очолити збірну Бразилії.

Сам Рауль теж хоче тренувати основну команду Реала. У клубі вважають, що фахівець готовий до такого підвищення. Остаточне рішення прийматиме президент клубу Флорентіно Перес.

Раніше Рауль відмовив клубу АПЛ.