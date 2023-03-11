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Саленко: Динамо взагалі може залишитися без п'єдесталу

Сьогодні 23:10 123 0
Олег Саленко прокоментував матч Дніпро-1 - Динамо
Саленко: Динамо взагалі може залишитися без п'єдесталу
#Динамо Київ, #Олег Саленко, #СК Дніпро-1, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - zbirna.com.

Динамо необхідно перемагати СК Дніпро-1 у 17 турі УПЛ.

Про це розповів ексфорвард киян Олег Саленко Zbirna.com

"У разі невдачі кияни можуть забути про боротьбу за чемпіонство. Під питанням для них взагалі буде боротьба і за п'єдестал.

СК Дніпро-1 десь треба відкриватися, бо поряд Шахтар. Проте віддам мінімальну перемогу динамівцям, яким, повторюся, відступати просто нікуди", – розповів Саленко.

Матч між дніпрянами та киянами відбудеться у неділю, 12 березня, в Ужгороді. Початок зустрічі о 13:00.

Раніше Мирон Маркевич прокоментував перехід Віктора Циганкова з Динамо до Жирони.

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