Саленко: Динамо взагалі може залишитися без п'єдесталу

Динамо необхідно перемагати СК Дніпро-1 у 17 турі УПЛ.

Про це розповів ексфорвард киян Олег Саленко Zbirna.com

"У разі невдачі кияни можуть забути про боротьбу за чемпіонство. Під питанням для них взагалі буде боротьба і за п'єдестал.

СК Дніпро-1 десь треба відкриватися, бо поряд Шахтар. Проте віддам мінімальну перемогу динамівцям, яким, повторюся, відступати просто нікуди", – розповів Саленко.