Саленко: Динамо взагалі може залишитися без п'єдесталу

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Динамо необхідно перемагати СК Дніпро-1 у 17 турі УПЛ.
Про це розповів ексфорвард киян Олег Саленко Zbirna.com
"У разі невдачі кияни можуть забути про боротьбу за чемпіонство. Під питанням для них взагалі буде боротьба і за п'єдестал.
СК Дніпро-1 десь треба відкриватися, бо поряд Шахтар. Проте віддам мінімальну перемогу динамівцям, яким, повторюся, відступати просто нікуди", – розповів Саленко.
Матч між дніпрянами та киянами відбудеться у неділю, 12 березня, в Ужгороді. Початок зустрічі о 13:00.
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