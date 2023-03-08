Динамо фактично за безцінь віддало свого лідера Віктора Циганкова у Жирону.

Про це розповів український тренер Мирон Маркевич.

"Динамо з Циганковим потрібно було швидше якийсь контракт підписувати. То мені невідомо. Дуже багато футболістів, на жаль, з клубу йде просто так. Десь недопрацьовує менеджмент, не знаю. Їм видніше.

Але такого футболіста за 5 мільйонів продати – це смішно. Циганков – хороший гравець. Він має клас. Єдине, що він тільки грав у чемпіонаті України. В Іспанії – це трохи інше", – сказав Маркевич.