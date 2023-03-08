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Маркевич: Продати Циганкова за 5 млн євро – це смішно

Сьогодні 19:54 160 0
Мирон Маркевич прокоментував трансфер Віктора Циганкова
Маркевич: Продати Циганкова за 5 млн євро – це смішно
#Динамо Київ, #Жирона, #Футбольні трансфери, #Віктор Циганков

Джерело - Чемпіон.

Динамо фактично за безцінь віддало свого лідера Віктора Циганкова у Жирону.

Про це розповів український тренер Мирон Маркевич.

"Динамо з Циганковим потрібно було швидше якийсь контракт підписувати. То мені невідомо. Дуже багато футболістів, на жаль, з клубу йде просто так. Десь недопрацьовує менеджмент, не знаю. Їм видніше.

Але такого футболіста за 5 мільйонів продати – це смішно. Циганков – хороший гравець. Він має клас. Єдине, що він тільки грав у чемпіонаті України. В Іспанії – це трохи інше", – сказав Маркевич.

Раніше Жирона з Циганковим поступилась Хетафе. Українець у матчі відзначився результативною передачею. Цей асист став уже третім для Циганкова.

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