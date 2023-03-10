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Конте: Рішарлісон сказав, що його сезон - лайно, і він правий

Сьогодні 20:51 230 0
Італієць відреагував на скандалье інтерв'ю Рішарлісона
Конте: Рішарлісон сказав, що його сезон - лайно, і він правий
Фото: Getty Images
#Тоттенгем, #Рішарлісон, #Антоніо Конте

Джерело - Football London.

Рішарлісон матиме шанс у Тоттенгемі, якщо заслуговуватиме грати.

Про це заявив наставник "шпор" Антоніо Конте.

"Я дивився інтерв’ю Рішарлісона, і він мене не критикував. Він сказав, що його сезон - лайно, і він правий, тому що його сезон поганий. Тому що у нього було багато травм.  Він забив лише два голи в Лізі чемпіонів".

  Рішарлісон: Конте залишив мене на лавці, я не можу цього зрозуміти

"Він був дуже чесним, сказавши, що його сезон невдалий. Його і наш сезон ще не закінчився, і у нього є час відновитися. Якщо він заслуговуватиме грати, я даю йому можливість, інакше ми зіграємо з іншим гравцем", - сказав Конте.

Нагадаємо, головний тренер Тоттенгема Антоніо Конте влітку може покинути свою посаду.

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