Конте: Рішарлісон сказав, що його сезон - лайно, і він правий

Рішарлісон матиме шанс у Тоттенгемі, якщо заслуговуватиме грати.

Про це заявив наставник "шпор" Антоніо Конте.

"Я дивився інтерв’ю Рішарлісона, і він мене не критикував. Він сказав, що його сезон - лайно, і він правий, тому що його сезон поганий. Тому що у нього було багато травм. Він забив лише два голи в Лізі чемпіонів".