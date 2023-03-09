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Рішарлісон: Конте залишив мене на лавці, я не можу цього зрозуміти

Сьогодні 10:51 189 0
Бразилець залишився незадоволеним тим, що залишився на заміні в матчі з Міланом
Рішарлісон: Конте залишив мене на лавці, я не можу цього зрозуміти
#Рішарлісон

Джерело - ESPN.

Нападник Тоттенгема Рішарлісон мав вийти в основному складі на матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Мілана (0:0).

Про це бразилець розповів після матчу.

"Я не розумію цієї ситуації, коли я сиджу в запасі. У мене все налагоджувалося, ми перемогли Вест Гем та Челсі. І тут він посадив мене в запас. Я вийшов лише на 5 хвилин проти Вулвергемптона. Коли я запитав, чому так, то він нічого не відповів. І сьогодні він залишив мене на лавці. Я не можу цього зрозуміти".

  Актуально: Тоттенгем - Мілан 0:0: огляд матчу Ліги чемпіонів

"Побачимо, що він скаже завтра, але дурнів тут немає. Я професіонал, працюю кожного дня, тому що хочу грати. Цей сезон - лайно. Я не граю. У мене була травма. Готовий віддавати життя, коли виходжу на поле. Я добре провів два матчі й вважаю, що повинен був вийти у стартовому складі", - сказав Рішарлісон.

  Піолі: Мілан цілком заслужено пройшов далі

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