Рішарлісон: Конте залишив мене на лавці, я не можу цього зрозуміти

Бразилець залишився незадоволеним тим, що залишився на заміні в матчі з Міланом

Джерело - ESPN.

Нападник Тоттенгема Рішарлісон мав вийти в основному складі на матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Мілана (0:0).

Про це бразилець розповів після матчу.

"Я не розумію цієї ситуації, коли я сиджу в запасі. У мене все налагоджувалося, ми перемогли Вест Гем та Челсі. І тут він посадив мене в запас. Я вийшов лише на 5 хвилин проти Вулвергемптона. Коли я запитав, чому так, то він нічого не відповів. І сьогодні він залишив мене на лавці. Я не можу цього зрозуміти".

Актуально: Тоттенгем - Мілан 0:0: огляд матчу Ліги чемпіонів

"Побачимо, що він скаже завтра, але дурнів тут немає. Я професіонал, працюю кожного дня, тому що хочу грати. Цей сезон - лайно. Я не граю. У мене була травма. Готовий віддавати життя, коли виходжу на поле. Я добре провів два матчі й вважаю, що повинен був вийти у стартовому складі", - сказав Рішарлісон.

Піолі: Мілан цілком заслужено пройшов далі