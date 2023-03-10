65-річний тренер може повернутись у Дженоа

Джерело - La Repubblica.

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні може покинути команду після завершення сезону.

Про це повідомляє La Repubblica.

Спеціаліст обмірковує своє майбутнє. У нього були непорозуміння та розбіжності з власниками клубу, в тому числі щодо рішень на трансферному ринку.

У випадку відходу Гасперіні головним кандидатом йому на заміну може стати Вінченцо Італьяно з Фіорентини. Також розглядаються варіанти Алессіо Діонізі (Сассуоло), Паоло Дзанетті (Емполі), Мікеле Міньяні (Барі) та Рубен Аморім (Спортінг).

65-річний тренер може повернутись у Дженоа, якщо команда вийде в серію А. Також ним цікавиться Торіно.

Нещодавно Аталанта вийшла на поле під Гасперіні 250-й раз.