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Гасперіні може покинути Аталанту влітку

Сьогодні 16:16 186 0
65-річний тренер може повернутись у Дженоа
Гасперіні може покинути Аталанту влітку
#Аталанта, #Джан П`єро Гасперіні

Джерело - La Repubblica.

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні може покинути команду після завершення сезону.

Про це повідомляє La Repubblica.

Спеціаліст обмірковує своє майбутнє. У нього були непорозуміння та розбіжності з власниками клубу, в тому числі щодо рішень на трансферному ринку.

У випадку відходу Гасперіні головним кандидатом йому на заміну може стати Вінченцо Італьяно з Фіорентини. Також розглядаються варіанти Алессіо Діонізі (Сассуоло), Паоло Дзанетті (Емполі), Мікеле Міньяні (Барі) та Рубен Аморім (Спортінг).

65-річний тренер може повернутись у Дженоа, якщо команда вийде в серію А. Також ним цікавиться Торіно.

Нещодавно Аталанта вийшла на поле під Гасперіні 250-й раз.

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