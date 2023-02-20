Головне
Україна виграла бронзу чемпіонату світу з командного фристайлу
Вчора 13:59 659
Калініна перемогла росіянку Кудерметову на старті турніру у Дубаї
Сьогодні 13:20 247 2
Рейтинг ATP: Крутих оновив особистий рекорд
Сьогодні 12:30 43109 1
Рейтинг WTA: Цуренко повернулася у ТОП-100
Сьогодні 12:14 269542
Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК
Сьогодні 12:00 3393
Динамо не переграв турецький клуб у контрольному матчі
Вчора 18:17 1090
Чемпіонат світу з біатлону в Обергофі: календар змагань, результати
Вчора 17:01 20395
Ганна Еберг виграла масстарт на чемпіонаті світу
Вчора 16:53 950
Підручний та Дудченко - за межами ТОП-20 масстарту на чемпіонаті світу
Вчора 14:15 647
Зінченко став шостим українцем-бомбардиром в АПЛ
Вчора 12:52 692
Прямі трансляції

Гасперіні зіграв 250-й матч на чолі Аталанти

Сьогодні 14:38 196 0
Гасперіні зіграв 250-й матч на чолі Аталанти
Фото - gettyimages
#Аталанта, #Джан П`єро Гасперіні

Джерело - football.ua.

Аталанта на власному полі поступилася Лечче у матчі 23 туру італійської Серії А — 1:2.

Цей поєдинок був особливим для наставника бергамасків Джан П'єро Гасперіні — Аталанта вийшла на поле під керівництвом цього спеціаліста 250-й раз. 

На честь знаменної події перед матчем президент "Богині" Антоніо Перкассі вручив сеньйору Джан П'єро пам'ятну рамку з числом "250" прямо біля фанатської трибуни — Курва Норд.

Гасперіні тренує Аталанту з сезону-2016/17. Саме під його керівництвом їм вдалося тричі здобути бронзові медалі італійської Серії А, двічі зіграти у фіналі Кубка країни, а також пробити до 1/4 Ліги чемпіонів сезону-2019/20.

Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг WTA: Цуренко повернулася у ТОП-100 Рейтинг WTA: Цуренко повернулася у ТОП-100 269542
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця 20206
Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК 3393
Чемпіонат світу: де дивитися онлайн жіночий масстарт в Обергофі Чемпіонат світу: де дивитися онлайн жіночий масстарт в Обергофі 3166
Рейтинг ATP: Крутих оновив особистий рекорд Рейтинг ATP: Крутих оновив особистий рекорд 43109 1
Чемпіонат світу з біатлону в Обергофі: календар змагань, результати Чемпіонат світу з біатлону в Обергофі: календар змагань, результати 20395
Рекомендуємо
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 5586
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 33691
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 18597
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 17913
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 64963
Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор 2900