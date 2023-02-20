Гасперіні зіграв 250-й матч на чолі Аталанти

Аталанта на власному полі поступилася Лечче у матчі 23 туру італійської Серії А — 1:2.

Цей поєдинок був особливим для наставника бергамасків Джан П'єро Гасперіні — Аталанта вийшла на поле під керівництвом цього спеціаліста 250-й раз.

На честь знаменної події перед матчем президент "Богині" Антоніо Перкассі вручив сеньйору Джан П'єро пам'ятну рамку з числом "250" прямо біля фанатської трибуни — Курва Норд.

Гасперіні тренує Аталанту з сезону-2016/17. Саме під його керівництвом їм вдалося тричі здобути бронзові медалі італійської Серії А, двічі зіграти у фіналі Кубка країни, а також пробити до 1/4 Ліги чемпіонів сезону-2019/20.