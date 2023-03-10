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Швед: Команда розчарована нічиєю з Феєнордом

Сьогодні 10:18 171 0
Мар'ян Швед прокоментував нічию з Феєноордом
Швед: Команда розчарована нічиєю з Феєнордом
#Феєнорд, #Шахтар, #Мар'ян Швед

Джерело - shakhtar.com.

Шахтар розчарований нічиєю з Феєнордом у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи.

Про це розповів півзахисник "гірників" Мар'ян Швед

"Навіть рахунок 0:0 за такої гри був би непоганим результатом. Але ми вигравали, і команда в роздягальні розчарована, тому 1:1 – це не дуже добре. Хоча все вирішуватиметься в Роттердамі, побачимо, як буде.

Актуально: Шахтар - Феєнорд 1:1: огляд матчу

Звісно, вплинуло те, що основні флангові оборонці пропускали цю гру. З Ренном Конопля заробив пенальті, Богдан Михайліченко теж зліва дуже непогано виглядає. Без них було важко, і це було помітно. Але в наступному матчі вони вже будуть з командою, тому сподіваюсь на позитивний результат.

Повернення основних захисників буде одним з наших підсилень. Але якщо кожен додасть, то будемо краще виглядати і битись за вихід в 1/4 фіналу Ліги Європи", - сказав Швед.

Матч-відповідь відбудеться 16 березня в Роттердамі.

Крім гри Шахтар - Феєнорд відбулися ще 7 матчів Ліги Європи, зокрема Арсенал Олександра Зінченка зіграв на виїзді результативну нічию зі Спортінгом (2:2). Український футболіст відзначився зі знаком мінус - влаштував сутичку.

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