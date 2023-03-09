Зінченко влаштував сутичку в матчі Ліги Європи, за що отримав жовту картку

Джерело - Чемпіон.

Український легіонер лондонського Арсенала Олександр Зінченка влаштував словесну перепалку та штовханину із захисником Спортінга в матчі 1/8 фіналу Ліги Європи.

Вочевидь, футболісту Арсенала не сподобалося занадто картинне падіння суперника під час подачі кутового. Зазначимо, що саме під час цього кутового "гармаші" відкрили рахунок.

Обидва футболісти отримали від арбітра зустрічі по жовтій картці.

Спортінг зумів зрівняти рахунок. Після першого тайму - 1:1.

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