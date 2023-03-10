Йовичевич: Будемо ще сильнішими в наступному матчі

Гравці Шахтаря віддали всі сили у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи проти Феєнорда.

Про це розповів головний тренер донецького клубу Ігор Йовичевич.

"Результат кращий, ніж гра, яку ми показали. Можливо, опонент відчув незіграність в останній лінії і накривав нас набагато активніше, ніж це робить зазвичай, що ускладнило нам життя, адже добре зіграти в обороні через одну установку неможливо. За нашу гру у фазі оборони всій команді я можу лише подякувати, хоча ми не показали свого рівня. Думаю, у цьому запасі потенціалу криється наш шанс на матч-відповідь. Якщо зіграємо так, як уже це показували, то у футболі можливо все. І те, що виглядає зараз неможливим, цілком стане реальністю, хоча результат є і ми живі.

Матч видався важким. Феєнорд – хороша команда, яка 14 матчів поспіль не програє. Якщо на такому рівні в тебе випадає один гравець, то це вже може бути проблемою. Ми досі б’ємося за чвертьфінал, а є багато команд, які вже наш матч дивилися по телевізору. Повинні пишатися командою, яка билася за Україну. Не потрібно запитань про те, що хтось недопрацював. Хто недопрацював? Усі на полі буквально блювали, і ми повинні цим пишатися. Не вийшло якісної та естетичної гри, яку ми показували раніше, – я згоден.

Феєнорд точно заслуговував на гол, бо команда була хорошою і переважала нас. Ми не були настільки швидкими на підбираннях, якщо вони грали на п’ятій чи шостій передачі, то ми тільки на четвертій. Якщо ми додамо, а ми вже стільки разів показували, що можемо це зробити, то маємо шанс пройти далі. Треба вірити в це, адже цей раунд складається з двох матчів. Вийшло так, але результат лишає нас у грі. Нам не забили три чи чотири м’ячі, як говорили букмекери, хоча я на це і не зважаю. Усі казали, що ми абсолютний аутсайдер цієї пари і нам би мали забити цілу торбу голів.

Ми грали без Михайліченка й Коноплі, і на установці ця оборона вперше зігралася, але хлопці билися. Зробимо висновки, будемо ще сильнішими в наступному матчі. Можна бути сторазовим чемпіоном Нідерландів, але нас вбити дуже важко, тому віримо!", - відзначив Йовичевич.