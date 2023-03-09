Томорі визнали найкращим гравцем матчу Тоттенгем - Мілан

Захисник Мілана Фікайо Томорі став гравцем матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з Тоттенгемом (0:0).

Про це повідомляє УЄФА.

"Це була хороша гра в оборонно-сильній команді Мілана. Вони дозволили супернику створити дуже мало чітких моментів, причому Томорі був найвидатнішим фактором у цій задній лінії. Це був дивовижний виступ гравця на його рідній землі. Він також агресивно йшов в атаку, коли це було необхідно", - йдеться в повідомлені.