Томорі визнали найкращим гравцем матчу Тоттенгем - Мілан

Джерело - Чемпіон.
Захисник Мілана Фікайо Томорі став гравцем матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з Тоттенгемом (0:0).
Про це повідомляє УЄФА.
"Це була хороша гра в оборонно-сильній команді Мілана. Вони дозволили супернику створити дуже мало чітких моментів, причому Томорі був найвидатнішим фактором у цій задній лінії. Це був дивовижний виступ гравця на його рідній землі. Він також агресивно йшов в атаку, коли це було необхідно", - йдеться в повідомлені.
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🧐 Who impressed you most this week? @PlayStationEU || #UCLPOTW— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 8, 2023