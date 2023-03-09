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Томорі визнали найкращим гравцем матчу Тоттенгем - Мілан

Сьогодні 13:21 183 0
Визначився найкращий гравець матчу Тоттенгем - Мілан
Томорі визнали найкращим гравцем матчу Тоттенгем - Мілан
#Ліга чемпіонів, #Мілан, #Томорі, #Тоттенгем

Джерело - Чемпіон.

Захисник Мілана Фікайо Томорі став гравцем матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з Тоттенгемом (0:0).

Про це повідомляє УЄФА.

"Це була хороша гра в оборонно-сильній команді Мілана. Вони дозволили супернику створити дуже мало чітких моментів, причому Томорі був найвидатнішим фактором у цій задній лінії. Це був дивовижний виступ гравця на його рідній землі. Він також агресивно йшов в атаку, коли це було необхідно", - йдеться в повідомлені.

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