Шевченко привітав Мілан з виходом в чвертьфінал Ліги чемпіонів

Мілан провів хороший поєдинок проти Тоттенгема (0:0) в межах матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Про це заявив ексгравець "росонеррі" Андрій Шевченко.

"Вітаю Мілан, чудовий матч і чудовий результат. Щось точно міняється в цій команді. Мілан провів дуже хорошу гру, бракувало лише голу. Дуже радий за команду. Дуже приємно зустрітися тут зі своїми колишніми одноклубниками, матч на цьому стадіоні був чудовий".