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Шевченко привітав Мілан з виходом в чвертьфінал Ліги чемпіонів

Сьогодні 11:03 153 0
Ексгравець "росонеррі" прокоментував вихід команди в чвертьфінал ЛЧ
Шевченко привітав Мілан з виходом в чвертьфінал Ліги чемпіонів
#Ліга чемпіонів, #Мілан, #Тоттенгем, #Андрій Шевченко

Джерело - TuttoMercatoWeb.

Мілан провів хороший поєдинок проти Тоттенгема (0:0) в межах матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Про це заявив ексгравець "росонеррі" Андрій Шевченко.

"Вітаю Мілан, чудовий матч і чудовий результат. Щось точно міняється в цій команді. Мілан провів дуже хорошу гру, бракувало лише голу. Дуже радий за команду. Дуже приємно зустрітися тут зі своїми колишніми одноклубниками, матч на цьому стадіоні був чудовий".

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"Мені сподобалося ставлення гравців до матчу. Мілан грав дуже жваво. Тоттенгем здивував мене, здалося, що вони зіграли повільніше, ніж зазвичай", - сказав Шевченко

  Дивіться: Тоттенгем - Мілан 0:0: огляд матчу Ліги чемпіонів

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