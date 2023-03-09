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Шахтар - Феєнорд: де дивитися матч Ліги Європи

Сьогодні 09:12 2623 0
Матч відбудеться у четвер, 9 березня
Шахтар - Феєнорд: де дивитися матч Ліги Європи
#Ліга Європи, #Феєнорд, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

У першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи донецький Шахтар зіграє з Феєнордом.

Підключитися до Мегого

Матч відбудеться у четвер, 9 березня. Початок матчу о 22:00 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на медіасервісах Volia та Megogo. Слідкуйте за матчем Шахтаря на нашому сайті в текстовій онлайн-трансляції.

В 1/16 фіналу "гірники" за сумою двох матчів вибили з турніру французький Ренн. Вдома підопічні Йовічевича здобули мінімальну перемогу (2:1), основний час матчу-відповіді завершився перемогою господарів (1:0), у додатковий час суперники обмінялися голами, а в серії пенальті вправнішими виявились футболісти Шахтаря.

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