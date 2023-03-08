Гаверц: Ми на 100 відсотків підтримуємо Поттера

Гравці Челсі підтримують головного тренер Грема Поттера.

Про це розповів хавбек "синіх" Кай Гаверц.

"Ми знаємо, що на нього чиниться тиск, але видно, що він великий тренер. У нас в Англії сотні тренерів, і вони думають, що знають більше за нього. Але ми, люди з роздягальні, знаємо, що він велика особистість, великий тренер для нас, він дуже допомагає нам усім, і мені в тому силі".