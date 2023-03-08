Гаверц: Ми на 100 відсотків підтримуємо Поттера

Джерело - Чемпіон.
Гравці Челсі підтримують головного тренер Грема Поттера.
Про це розповів хавбек "синіх" Кай Гаверц.
"Ми знаємо, що на нього чиниться тиск, але видно, що він великий тренер. У нас в Англії сотні тренерів, і вони думають, що знають більше за нього. Але ми, люди з роздягальні, знаємо, що він велика особистість, великий тренер для нас, він дуже допомагає нам усім, і мені в тому силі".
Актуально: Челсі - Боруссія Дортмунд 2:0: огляд матчу Ліги чемпіонів
"Тож ми на 100 відсотків підтримуємо його, навіть якщо люди, можливо, цього не бачать. Я думаю, що сьогодні всі побачили, що він великий тренер", - сказав Гаверц.
"We have hundreds of coaches in England you know, that think they know better than him! He has a big personality and a big manager for us!"@kaihavertz29 is completely behind Graham Potter!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) March 7, 2023
🎤 @CarrieBrownTV
#beINUCL #UCL #CHEBVB pic.twitter.com/A4krG3D0XK
Раніше Челсі вдома переграв дортмундську Боруссію у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2022/23 з футболу. Українець Михайло Мудрик увесь матч провів на лаві запасних.