Гаверц: Ми на 100 відсотків підтримуємо Поттера

Гравці Челсі підтримують головного тренер Грема Поттера.

Про це розповів хавбек "синіх" Кай Гаверц.

Актуально: Челсі - Боруссія Дортмунд 2:0: огляд матчу Ліги чемпіонів

"We have hundreds of coaches in England you know, that think they know better than him! He has a big personality and a big manager for us!"@kaihavertz29 is completely behind Graham Potter!



