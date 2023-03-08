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Гаверц: Ми на 100 відсотків підтримуємо Поттера

Сьогодні 15:03 247 0
Лідер Челсі розповів про відношення роздягальні до головного тренера
Гаверц: Ми на 100 відсотків підтримуємо Поттера
#Кай Гаверц, #Челсі, #Грем Поттер

Джерело - Чемпіон.

Гравці Челсі підтримують головного тренер Грема Поттера.

Про це розповів хавбек "синіх" Кай Гаверц.

"Ми знаємо, що на нього чиниться тиск, але видно, що він великий тренер. У нас в Англії сотні тренерів, і вони думають, що знають більше за нього. Але ми, люди з роздягальні, знаємо, що він велика особистість, великий тренер для нас, він дуже допомагає нам усім, і мені в тому силі".

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"Тож ми на 100 відсотків підтримуємо його, навіть якщо люди, можливо, цього не бачать. Я думаю, що сьогодні всі побачили, що він великий тренер", - сказав Гаверц.

Раніше Челсі вдома переграв дортмундську Боруссію у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2022/23 з футболу. Українець Михайло Мудрик увесь матч провів на лаві запасних.

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