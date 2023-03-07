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Скоулз розкритикував заміну Роналду у Манчестер Юнайтед

Сьогодні 15:55 454 0
Пол Скоулз прокоментував гру Ваута Веггорста
Скоулз розкритикував заміну Роналду у Манчестер Юнайтед
Фото - gettyimages
#Веггорст, #Манчестер Юнайтед

Джерело - tribuna.com.

Нападник Ваут Веггорст не має якостей, які необхідні для гравців Манчестер Юнайтед.

Про це розповів колишній гравець МЮ Пол Скоулз поділився думками про нападника Ваута Веггорста.

"Веггорст у команді, щоб грати захисника. Ми говоримо про десятку або центрфорварда, а Ваут грає ніби захисник. Він носиться полем без м’яча, всі люблять гратися з ним.

Але якщо ти граєш за Манчестер Юнайтед - повинен мати певний рівень якості. Веггорст його не має.

Не хочу висловлювати неповагу, особливо до команди - вони ж щойно виграли трофей, грали чудово", - сказав Скоулз

Веггорст цього сезону забив 1 м’яч та віддав 3 гольові у 14 матчах.

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