Скоулз розкритикував заміну Роналду у Манчестер Юнайтед

Нападник Ваут Веггорст не має якостей, які необхідні для гравців Манчестер Юнайтед.

Про це розповів колишній гравець МЮ Пол Скоулз поділився думками про нападника Ваута Веггорста.

"Веггорст у команді, щоб грати захисника. Ми говоримо про десятку або центрфорварда, а Ваут грає ніби захисник. Він носиться полем без м’яча, всі люблять гратися з ним.

Але якщо ти граєш за Манчестер Юнайтед - повинен мати певний рівень якості. Веггорст його не має.

Не хочу висловлювати неповагу, особливо до команди - вони ж щойно виграли трофей, грали чудово", - сказав Скоулз