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Канте та Стерлінг хочуть продовжити виступи за Челсі

Сьогодні 19:03 59 0
Перемовини щодо контракту Маунта знаходяться в режимі очікування
Канте та Стерлінг хочуть продовжити виступи за Челсі
#Канте, #Челсі, #Мейсон Маунт, #Рахім Стерлінг

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Челсі Рахім Стерлінг та хавбек Н'Голо Канте не мають наміру покидати команду у літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Стерлінг відданий проєкту лондонців та хоче залишитися у команді.

Перемовини щодо нового контракту Канте близькі до завершення. Нинішня угода розрахована до червня цього року.

Переговори щодо контракту іншого гравця Челсі Мейсона Маунта знаходяться у режимі очікування. Його угода розрахована до літа наступного року.

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