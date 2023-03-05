Канте та Стерлінг хочуть продовжити виступи за Челсі

Перемовини щодо контракту Маунта знаходяться в режимі очікування

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Челсі Рахім Стерлінг та хавбек Н'Голо Канте не мають наміру покидати команду у літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Стерлінг відданий проєкту лондонців та хоче залишитися у команді.

Перемовини щодо нового контракту Канте близькі до завершення. Нинішня угода розрахована до червня цього року.

Переговори щодо контракту іншого гравця Челсі Мейсона Маунта знаходяться у режимі очікування. Його угода розрахована до літа наступного року.