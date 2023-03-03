Прокуратура Нідерландів вимагає 2 роки позбавлення волі для Промеса

Джерело - De Telegraaf.
Прокуратура Нідерландів вимагає для футболіста Спартака Квінсі Промеса 2 роки позбавлення волі.
Про це повідомляє De Telegraaf
Згідно з висновками прокуратури, гравець не здійснив замах на вбивство чи ненавмисне вбивство, коли вдарив ножем у коліно свого кузена.
У ЗМІ повідомлялось, що Промес насправді хотів ударити його в шию, про що розповів кільком членам родини.
Інцидент відбувся у 2020 році на вечірці на честь дня народження брата футболіста. Конфлікт трапився через те, що Квінсі підозрював кузена у крадіжці прикраси на суму 3000 євро.
Джерело вказує, що він хотів вбити крадія. Ніж перерізав сухожилля жертві, через що він більше не може бігати, а також втратив роботу.