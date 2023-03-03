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Прокуратура Нідерландів вимагає 2 роки позбавлення волі для Промеса

Сьогодні 16:00 207 0
Гравця Спартака можуть засудити в Нідерландах
Прокуратура Нідерландів вимагає 2 роки позбавлення волі для Промеса
#Квінсі Промес

Джерело - De Telegraaf.

Прокуратура Нідерландів вимагає для футболіста Спартака Квінсі Промеса 2 роки позбавлення волі.

Про це  повідомляє De Telegraaf

Згідно з висновками прокуратури, гравець не здійснив замах на вбивство чи ненавмисне вбивство, коли вдарив ножем у коліно свого кузена.

У ЗМІ повідомлялось, що Промес насправді хотів ударити його в шию, про що розповів кільком членам родини.

Інцидент відбувся у 2020 році на вечірці на честь дня народження брата футболіста. Конфлікт трапився через те, що Квінсі підозрював кузена у крадіжці прикраси на суму 3000 євро.

Джерело вказує, що він хотів вбити крадія. Ніж перерізав сухожилля жертві, через що він більше не може бігати, а також втратив роботу.

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