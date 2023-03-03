Бускетс: Завдяки сьогоднішньому результату ми маємо невелику перевагу

Перемога у першому матчі півфіналу Кубка Іспанії надасть Барселоні перевагу над Реалом.

Про це заявив хавбек каталонців Серджі Бускетс.

"Ця перемога важлива, але попереду ще другий матч. В нас перед цим була поразка, були втрати, але команда відіграла добре - ми забили та гарно захищались".