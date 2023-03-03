Бускетс: Завдяки сьогоднішньому результату ми маємо невелику перевагу

Джерело - Marca.
Перемога у першому матчі півфіналу Кубка Іспанії надасть Барселоні перевагу над Реалом.
Про це заявив хавбек каталонців Серджі Бускетс.
"Ця перемога важлива, але попереду ще другий матч. В нас перед цим була поразка, були втрати, але команда відіграла добре - ми забили та гарно захищались".
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"Результат дає нам невелику перевагу перед домашньою грою. Наші матчі завжди дуже рівні, навіть попри те, що в останніх зустрічах ми перемагали. Але завдяки сьогоднішньому результату ми маємо невелику перевагу", - сказав Бускетс.