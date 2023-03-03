Анчелотті про матч з Барселоною: Ми не заслужили на поразку

Джерело - Marca.
Мадридський Реал не заслужив програти Барселоні в першому матчі півфіналу Кубка Іспанії (0:1).
Про це заявив головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті.
"Це поганий для нас результат. Ми на нього не заслужили, оскільки зіграли добре, не дозволили Барселоні грати так, як вони хочуть. Вони грали з дуже низьким блоком, ми багато пресингували. В цьому сенсі гра була доброю, але нам трохи забракло у кінці, було складно шукати моменти".
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"Але в них сильний захист - ми багато атакували, але без успіху. Ця гра надає мені впевненості перед другим матчем. Якщо зможемо зіграти так само в Барселоні, то матимемо шанси", - сказав Анчелотті.
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